"Белавиа" увеличивает число рейсов в Санкт-Петербург и Тбилиси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с действующим зимним расписанием "Белавиа" увеличивает количество рейсов в Санкт-Петербург и Тбилиси. Об этом авиакомпания проинформировала пассажиров в своем официальном аккаунте в соцсети, сообщает БЕЛТА.

"С 20 ноября мы вводим дополнительный рейс №959/960 в/из Санкт-Петербурга по средам, а с 24 декабря добавляем еще один по четвергам. Время вылета из Минска для обоих рейсов - 19.10, вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 21.10", - говорится в сообщении.

Также с 20 декабря по 10 января 2020 года будут выполняться дополнительные рейсы №741/742 в/из Тбилиси по пятницам, а с 24 декабря и до конца действия зимнего расписания вводится дополнительный рейс по вторникам. Время вылета из Минска - 08.35, вылета из Тбилиси - 13.25 (для всех рейсов время указано местное).

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, пять Boeing 737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200).-0-