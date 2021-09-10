10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" увеличивает количество рейсов в города России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

В московский аэропорт Домодедово "Белавиа" будет выполнять 2 рейса в день с 21 сентября. С 25 сентября улететь в Домодедово можно будет 3 раза в день. Увеличивается и частота полетов в Шереметьево - 2 рейса в день с 21 сентября.

В Санкт-Петербург "Белавиа" будет летать дважды в день с 21 сентября. С 29 сентября рейсы из Минска в город на Неве будут выполняться 3 раза в день.

В Ростов-на-Дону и Самару планируется по 2 рейса в неделю с 26 сентября, в Екатеринбург - 2 рейса в неделю с 28 сентября, Уфу и Казань - по 2 рейса в неделю с 29 сентября.

Увеличение количества рейсов стало возможным благодаря тому, что Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью с 21 сентября. В Департаменте по авиации Минтранса Беларуси уверены, что этот шаг окажет позитивное влияние на гражданскую авиацию двух стран. Департамент совместно с "Белавиа" проводит работу по увеличению частоты полетов по существующим направлениям, а также открытию новых направлений в аэропорты России с целью расширения маршрутной сети авиакомпании.

В ведомстве также рассказали, что до пандемии только 2 российские авиакомпании выполняли полеты в Беларусь ("Аэрофлот" и Utair) по маршруту Москва - Минск. В настоящее время в страну летают 7 российских авиакомпаний по различным направлениям. Помимо уже действующих маршрутов, "Росавиацией" выданы назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск - Минск, Мурманск - Минск, Красноярск - Минск, Астрахань - Минск, Казань - Минск, Новосибирск - Минск, Нижний Новгород - Гомель, Калининград - Гомель, Москва - Гомель, Москва - Гродно, Калиниград - Гродно. Авиационные власти Беларуси надеются, что российские авиакомпании воспользуются выданными им назначениями и начнут выполнять данные рейсы.

В департаменте обратили внимание, что для полетов в Россию пассажирам нужно пользоваться приложением "Путешествую без COVID-19". "По имеющейся информации, в ближайшее время разработчики доработают данное приложение с целью включения в него сведений о вакцинации", - отметили в ведомстве.-0-