"Белавиа" в марте отменяет рейсы в Тель-Авив по вторникам и четвергам

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 12 по 31 марта отменяет рейсы по маршруту Минск - Тель-Авив - Минск по вторникам и четвергам, оставляя в расписании полеты только по воскресеньям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

По оформленным авиабилетам "Белавиа" на рейсы Минск - Тель-Авив - Минск с вылетом с 12 по 31 марта включительно разрешается полный возврат без сбора или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту. Возврат производится в месте приобретения авиабилета.

В соответствии с указанием авиационных властей Израиля с 12 по 31 марта введены ограничения на въезд в страну для граждан иностранных государств, не имеющих гражданства или израильского вида на жительство. Исключения из этих правил составляют иностранные граждане, которые имеют специальные разрешения израильских ведомств по миграции или здравоохранению, а также те, кто будет находиться в стране более 14 дней, в состоянии подтвердить возможность прохождения домашнего карантина и предоставить адрес и номер телефона лица в Израиле, которое подтвердит их размещение в карантине.-0-