"Белавиа" планирует сегодня забрать из Внуково около 100 застрявших там туристов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" вернет на родину около 100 застрявших в российском аэропорту Внуково белорусских туристов, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В аэропорту Внуково сегодня скопилось порядка 100 человек, они ожидают вылета. У нас самолет готов, и в ближайшее время мы отправим за этими людьми борт "Белавиа" и доставим их в Беларусь", - отметил Алексей Авраменко.

Алексей Авраменко

"Планируем сегодня отправить самолет, скоординировав наши действия с российской стороной", - добавил он.

Как сообщалось, Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, в котором в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.-0-

Посольство Беларуси в РФ организовывает транзит 53 белорусов из Внуково домой Общее число белорусов составляет 53 человека, из них семеро - дети в возрасте до 14 лет. Они находятся на постоянной телефонной связи с дипломатами посольства, жалоб на плохое самочувствие нет.