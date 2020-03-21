Белавиа" вернет вторым чартером из Внуково более 70 белорусских туристов

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" доставит сегодня из московского аэропорта Внуково в Минск более 70 белорусских туристов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

"Авиакомпания "Белавиа" 21 марта выполняет второй чартерный рейс для перевозки туристов из аэропорта Внуково в Минск. На борту самолета находятся более 70 жителей Беларуси, которые до этого момента оставались в Москве после прибытия из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сообщили в пресс-службе.

По возвращению в белорусскую столицу все пассажиры пройдут необходимый тепловизионный контроль в зоне прилета Национального аэропорта Минск.

С 18 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 Россия запретила въезд на территорию страны для иностранных граждан. Запрет коснулся и белорусских туристов. При этом транзит через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово оставался возможным при условии, что пассажиры не покинут транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывали в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.

Также сегодня в 23.15 из Минска в Баку вылетает чартерный рейс BRU-8739. На этом самолете планируется перевезти граждан Азербайджана в Баку и вывезти граждан Беларуси в Минск.-0