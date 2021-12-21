"Белавиа" возглавила рейтинг пунктуальных авиакомпаний среди европейских перевозчиков в Шереметьево

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в аэропорту Шереметьево среди европейских перевозчиков с количеством пассажирских рейсов более 500 в год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
Рейтинг авиакомпаний был составлен на основании анализа нескольких параметров: пунктуальности посадки, отправления с места стоянки и взлета воздушного судна.
"Белавиа" в данной номинации обошла такие авиакомпании, как Air France и KLM, занявшие второе и третье места соответственно.-0-