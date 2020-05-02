"Белавиа" возобновила полеты в Милан: загрузка составила 60%

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 2 мая возобновила полеты в Милан, загрузка составила 60%. Об этом сообщил заместитель гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Восстановлено регулярное сообщение между Минском и Миланом. Несколько дней назад правительством Италии было объявлено открытие аэропортов. Мы восстановили полеты в Рим, полетели в Милан с достаточно неплохой загрузкой для сегодняшних условий - более 60%", - отметил Игорь Чергинец.

Пассажирами рейса стали граждане Италии. "Существуют ограничения на въезд в Италию: это можно только итальянцам, иностранцам с видом на жительство. Но, тем не менее, признаки "весны" есть", - добавил представитель "Белавиа".

По словам Игоря Чергинца, авиакомпания сможет догнать результатов 2019 года в лучшем случае в следующем году. "В принципе, это оценки всей мировой авиации", - отметил он.

Как сообщалось, из-за пандемии "Белавиа" с 12 марта приостанавливала полеты в Милан. Они возобновлены 2 мая, но туристические поездки в Италию пока не разрешены, поэтому путешествовать между двумя странами можно только по рабочим или медицинским вопросам. Рейсы в Рим выполнены 17, 24 апреля и 1 мая.-0-