"Белавиа" возобновила полеты в Таллин

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновила выполнение рейсов по маршруту Минск - Таллин - Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты выполняются три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

"Белавиа" обращает внимание, что в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну. Более подробно с информацией по ограничениям можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании в разделе "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".-0-