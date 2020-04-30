"Белавиа" возобновит полеты в Милан с 2 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 2 мая возобновляет полеты в Милан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию авиаперевозчика в Facebook.

При этом "Белавиа" обращает внимание, что туристические поездки в Италию пока не разрешены, поэтому путешествовать между двумя странами можно только по рабочим или медицинским вопросам.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю из терминала 2 в аэропорту Мальпенса.

Авиакомпания "Белавиа" приостанавливала полеты в Милан с 12 марта из-за COVID-19.

Перевозчик также информирует, что на рейсах по маршруту Минск - Ереван 1, 8 и 15 мая разрешена перевозка граждан Грузии.-0-