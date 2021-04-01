"Белавиа" возобновит рейсы в Нижний Новгород с 11 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 11 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов в Нижний Новгород, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Facebook-аккаунт авиаперевозчика.

Вылет из Минска планируется по воскресеньям в 00.25 и прибытием в Нижний Новгород в 02.20. Обратный рейс из Нижнего Новгорода будет в 3.30, прибытие в Минск - в 5.30.

В "Белавиа" напоминают, что в России действуют ограничения на въезд/выезд, поэтому заранее следует уточнить все подробности у компетентных органов. ⠀

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании belavia.by, в офисах по продаже авиабилетов и у агентов.-0-