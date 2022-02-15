"Белавиа" возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение чартерных рейсов в Иорданию и Египет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

"Авиакомпания возобновляет выполнение чартерных рейсов в Иорданию. Улететь из Минска в Акабу можно с 2 апреля. Также возобновляются чартерные рейсы из Гомеля на курорты Египта: в Хургаду с 8 марта и в Шарм-эль-Шейх с 13 марта", - говорится в сообщении.

В "Белавиа" пояснили, что приобрести билеты и узнать все подробности о путешествии можно у туристических агентов.-0-