"Белавиа" возобновляет полеты в Брюссель

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" сегодня возобновляет полеты по маршруту Минск - Брюссель - Минск. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

В "Белавиа" обращают внимание, что граждане Беларуси могут попасть на территорию Бельгии только по веским причинам. Основания, по которым разрешен въезд в страну, следует уточнять у компетентных органов Бельгии.

Билет можно купить на сайте авиакомпании.-0-