"Белавиа" возобновляет полеты в Москву

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск с 30 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

"В соответствии с ограничениями, установленными авиационными властями России, полеты будут выполняться один раз в неделю (по средам) в аэропорт Домодедово (Москва)", - отметили в "Белавиа".

Вылет из Минска будет в 12.35, из Москвы - в 14.45. Время в пути составит 1ч. 20 мин.

Иностранным пассажирам необходимо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19), выданную не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Дополнительную информацию по ограничениям можно найти на сайте авиакомпании в разделе "COVID-19. Информация для пассажиров" - "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".-0-