"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Шереметьево

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 22 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов в московский аэропорт Шереметьево, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

"При открытии рейсов мы всегда учитываем пожелания наших клиентов, - подчеркнул генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров. - Возобновление полетов в аэропорт Шереметьево позволит расширить транзитные возможности для путешествия из Минска через Москву для последующего следования по нескольким десяткам маршрутов авиакомпаний-партнеров. Кроме того, нашим пассажирам станет удобнее добираться до северной и западной частей Москвы и Московской области".

Регулярное авиасообщение в аэропорт Шереметьево будет осуществляться ежедневно два раза в день: утром и вечером. "Утренний рейс планируется выполнять с вылетом из Минска в 8.30 и прибытием в Шереметьево в 9.50, а вечерний рейс - с вылетом из Национального аэропорта Минск в 18.10 и прилетом в Москву в 19.30, - уточнили в "Белавиа". - Обратный утренний рейс из Шереметьево планируется осуществлять с вылетом в 10.35 и прилетом в Минск в 11.55, а вечерний рейс из Москвы - с вылетом в 20.20 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 21.40".

Стоимость билетов в одну сторону составит от 49 евро, включая таксы и сборы, и от 83 евро - туда-обратно.

"В силу технологических особенностей прохождения паспортного контроля Международного аэропорта Шереметьево на начальном этапе прилет рейса планируется в терминал F, а отправление в Минск - из терминала D", - отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

При этом "Белавиа" продолжит выполнение рейсов в аэропорты Домодедово и Жуковский.

Ранее авиакомпания "Белавиа" уже выполняла полеты в аэропорт Шереметьево, но в рамках оптимизации расписания полетов 24 января 2012 года рейсы были прекращены.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-