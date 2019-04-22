"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Шереметьево

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 22 апреля возобновляет выполнение регулярных рейсов в московский аэропорт Шереметьево, сообщает БЕЛТА.

Как отмечали ранее в авиакомпании, возобновление полетов в аэропорт Шереметьево позволит расширить транзитные возможности для путешествия из Минска через Москву для последующего следования по нескольким десяткам маршрутов авиакомпаний-партнеров. Кроме того, пассажирам станет удобнее добираться до северной и западной частей Москвы и Московской области.

Регулярное авиасообщение в аэропорт Шереметьево будет осуществляться ежедневно два раза в день: утром и вечером. Утренний рейс планируется выполнять с вылетом из Минска в 8.30 и прибытием в Шереметьево в 9.50, а вечерний рейс - с вылетом из Национального аэропорта Минск в 18.10 и прилетом в Москву в 19.30. Обратный утренний рейс из Шереметьево планируется осуществлять с вылетом в 10.35 и прилетом в Минск в 11.55, а вечерний рейс из Москвы - с вылетом в 20.20 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 21.40.

Стоимость билетов в одну сторону составит от 49 евро, включая таксы и сборы, и от 83 евро - туда-обратно.

В силу технологических особенностей прохождения паспортного контроля Международного аэропорта Шереметьево на начальном этапе прилет рейса планируется в терминал F, а отправление в Минск - из терминала D.

Выполнение рейсов в аэропорты Домодедово и Жуковский также будет продолжено.

Ранее авиакомпания "Белавиа" уже выполняла полеты в аэропорт Шереметьево, но в рамках оптимизации расписания полетов 24 января 2012 года рейсы были прекращены.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран.-0-