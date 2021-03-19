"Белавиа" возобновляет рейсы из Минска в Баку с 20 марта

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 20 марта возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Баку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю (по понедельникам, четвергам и субботам) с вылетом из Минска в 23.00 и прибытием в Баку в 3.20. Время указано местное.
С 4 декабря авиакомпания выполняет рейсы по маршруту Баку - Минск. С возобновлением рейсов из Минска в Баку для пассажиров будут доступны полеты по обоим направлениям.
В авиакомпании рекомендуют перед покупкой авиабилета уточнить у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.-0-