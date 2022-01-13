"Белавиа" возобновляет рейсы в Алматы с 15 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Алматы с 15 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

Авиакомпания с 15 января возобновляет полеты в Алматы с вылетом из Минска по 3 и 6 дням, а из Алматы - по 4 и 7 дням. "В связи с действием комендантского часа в Алматы рейсы Минск - Алматы - Минск 15(16) и 19(20) января будут выполнены по измененному расписанию (время для всех аэропортов указано местное): вылет из Минска в 23.55, прибытие в Алматы в 09.10; вылет из Алматы в 11.00, прибытие в Минск в 12.10", - говорится в сообщении.

Выполнение рейсов в Нур-Султан возобновлено с 7 января согласно расписанию.

"Авиакомпания внимательно следит за событиями в Казахстане, которые могут оказать негативное влияние на безопасность полетов. Регулярные рейсы в пункты Казахстана будут выполняться только по согласованию с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и только при безусловном обеспечении безопасности полетов. В то же время авиакомпания "Белавиа" понимает важность прямого авиасообщения между Беларусью и Казахстаном в текущей ситуации, которое дает возможность гражданам Республики Беларусь и других стран, находящимся в Казахстане, вылететь на родину", - отмечают в компании.

В "Белавиа" напомнили, что в настоящий момент отменены рейсы Минск - Алматы - Минск 05(06), 06(07), 08(09), 12(13) января, Минск - Нур - Султан-Минск 06(07) января. При изменении ситуации с запланированными по расписанию рейсами пассажиры будут незамедлительно уведомлены авиакомпанией с использованием контактных данных в бронировании. В случае отмены рейса пассажиры могут произвести перенос вылета на другую дату или возврат авиабилета в пределах его срока годности (срок годности билета - 1 год с момента оформления для полностью неиспользованных авиабилетов, 1 год от даты первоначального вылета для частично использованных билетов).-0-