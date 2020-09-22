22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновляет рейсы в Москву с 30 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейсы в Россию возобновятся 30 сентября. Они будут выполняться по средам в аэропорт Домодедово (Москва)", - проинформировали в пресс-службе.

Информация по поводу ограничений при въезде в Россию будет размещена завтра на сайте авиакомпании.

Как сообщалось, авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Минск с 26 сентября. Полеты будут выполняться раз в неделю по субботам.

Правительство России разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию РФ через воздушные пункты пропуска. Запрет на въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси, на территорию России был введен в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Запрет на въезд в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется.-0-