17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт перевозчика в Facebook.

"30 сентября 2020 года мы возобновили рейсы в Москву в аэропорт Домодедово. Пришло время навестить и аэропорт Жуковский. С 24 апреля добавляются рейсы Минск-Москва-Минск в этот аэропорт. Они будут один раз в неделю - по субботам", - рассказали в "Белавиа".

Вылет из Минска планируется в 18.05, из Москвы - в 20.05. Полет займет 1 час 25 минут.

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Перед покупкой авиабилета перевозчик рекомендует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.-0-