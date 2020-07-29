29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновляет рейсы в Варшаву и Таллин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на страницу перевозчика в Facebook.

Ежедневное выполнение рейсов в Варшаву возобновляется с 29 июля.

Полеты в Таллин начнутся с 1 августа. С 1 по 15 августа рейсы будут два раза в неделю (вторник/суббота). В дальнейшем "Белавиа" планирует увеличить количество рейсов.

В авиакомпании обратили внимание, что в Польше и Эстонии действуют ограничения по въезду, с которыми следует ознакомиться перед полетом.-0-