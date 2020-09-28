28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"Пока отменены рейсы из Минска в Баку 1 и 3 октября, а также из Баку в Минск 2 и 4 октября. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Азербайджане и надеемся, что все скоро наладится, но пока рейсы отменены на ближайшую неделю. Отмена произошла в связи с решением азербайджанской стороны", - отметили в пресс-службе.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. В связи с этим аэропорт Гейдар Алиев в Баку был переведен на ограниченный режим работы.-0-