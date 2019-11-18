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18 ноября 2019, 13:30

"Белавиа" вводит безбагажные тарифы

Фото из архива
Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 18 ноября вводит новую структуру тарифов, появятся в том числе безбагажные тарифы, вес ручной клади увеличивается с 8 до 10 кг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"Количество мест и стоимость авиабилетов в различных тарифных брендах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов. Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту "туда-обратно" будет составлять до 65 евро в зависимости от направления", - рассказали в пресс-службе.

Так, например, минимальная стоимость билета "туда-обратно" без багажа в Калининград будет начинаться от 85 евро (ранее и сейчас с багажом от 115 евро), из Минска в Прагу стоимость перевозки "туда-обратно" без багажа будет начинаться от 166 евро (минимальная цена ранее с багажом - от 204 евро, сейчас - 191 евро), из Минска в Киев авиабилет "туда-обратно" без багажа - от 109 евро (минимальная цена ранее с багажом - 134 евро, сейчас - 139 евро).

Все тарифы авиакомпании разделены на пять групп: "Промо", "Лайт", "Смарт", "Флекс" и "Бизнес".

В тарифных брендах "Промо" и "Лайт" будут предлагаться самые доступные по стоимости авиабилеты. Оба бренда дают возможность бесплатно перевезти только ручную кладь весом не более 10 кг. При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для вышеуказанных брендов.

В тарифы группы "Смарт" уже включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Тарифы "Смарт" также предполагают возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.

Условия тарифа "Флекс" предполагают кроме бесплатного провоза ручной клади бесплатный провоз одного места багажа весом до 32 кг. Услуги предварительного выбора места в салоне, а также изменения даты вылета и возврата билета предоставляются бесплатно.

Тариф "Бизнес" включает в себя бесплатный провоз двух мест ручной клади весом не более 10 кг каждое и двух мест зарегистрированного багажа весом до 32 кг каждое, бесплатный предварительный выбор места на борту и возможность изменения и возврата билета до и после вылета. Кроме того, авиакомпания предлагает приоритетную посадку, обслуживание в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.

Спортивное снаряжение перевозится без дополнительной оплаты согласно действующим правилам авиакомпании по тарифам групп "Смарт", "Флекс" и "Бизнес".

Новые правила тарифов распространяются на авиабилеты, приобретенные с 18 ноября. К авиабилетам, оформленным ранее, применяются правила, действовавшие на момент покупки авиабилета. В то же время новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18 ноября будут применяться ко всем авиабилетам.

"В течение непродолжительного периода тестирования авиакомпания будет внимательно следить за оперативным устранением возможных ошибок, с учетом полученного опыта вносить дополнения и изменения в работу новой концепции", - отметили в пресс-службе.

В авиакомпании обратили внимание, что по безбагажным тарифам ручную кладь нельзя будет сдавать в багаж. В связи с этим необходимо заранее ознакомиться с правилами провоза ручной клади, которые сохраняются, как и прежде: запрещен провоз всех острых, режущих и колющих предметов, взрывчатых веществ, сжатых и сжиженных газов. В ручной клади разрешается провозить жидкости общим объемом 1 л в упаковках не более 100 мл.-0-

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