5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" выполнит разовый рейс в Баку (Азербайджан), сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.

Для возврата граждан Беларуси и Азербайджана домой "Белавиа" 12-13 мая выполнит разовый рейс по маршруту Минск - Баку - Минск.

Из Минска самолет вылетит 12 мая в 23.15 и прибудет в Баку в 03.35 (по местному времени). Номер рейса B2 0739. Вылет из Минска доступен только для граждан Азербайджана.

Вылет из Баку будет 13 мая в 04.35, прибытие в Минск в 07.10 (по местному времени). Номер рейса B2 0740.

Билеты можно купить на сайте "Белавиа", в офисах по продаже билетов авиакомпании и у агентов.-0-