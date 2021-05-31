"Белавиа" запустила регулярные рейсы в Уфу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" сегодня запустила регулярные рейсы из Минска в Уфу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"Это уже третий российский город, в который начала летать белорусская авиакомпания в этом месяце. Ранее "Белавиа" открыла такие направления, как Екатеринбург и Самара. Уфа стала девятым регулярным маршрутом авиакомпании в Россию, доступным пассажирам в настоящий момент", - рассказали в пресс-службе.

Рейсы Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю - по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа - в 4.55. Обратный рейс из Уфы планируется в 6.20 с прилетом в столицу Беларуси в 7.05. Время для всех аэропортов указано местное.

В одну сторону дорога займет 2 часа 45 минут. Цена за один билет стартует от 98 евро по минимальному тарифу без багажа (LIGHT), в обе стороны - от 183 евро.-0-