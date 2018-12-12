"Белавиа" завершила установку системы управления техобслуживанием AMOS

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" завершила установку автоматизированной системы поддержания летной годности, техобслуживания и ремонта самолетов AMOS. Об этом сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА начальник авиационно-технической базы компании Сергей Римденок.
"3 декабря мы начали эксплуатацию автоматизированной системы, - сказал Сергей Римденок. - Внедрение AMOS позволит нам еще больше повысить уровень безопасности полетов, так как исключается влияние человеческого фактора на выполнение и отслеживание операций, связанных с техническим обслуживанием: все будет автоматизировано".
Как сообщалось ранее, согласно оценке Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) "Белавиа" занимает 3-4-е место по показателям обеспечения безопасности полетов среди всех европейских авиакомпаний.
Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в аэропорты 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ 100/200).-0-
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