БелАЗ и БГТУ договорились о совместных инновационных проектах

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов и генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ - Холдинг" Петр Пархомчик подписали сегодня в Жодино соглашение о сотрудничестве. Завод и вуз договорились объединить усилия, чтобы создать условия для разработки инновационной продукции и дальнейшего ее внедрения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГТУ.

Ученые университета готовы предложить заводчанам совместную работу по внедрению на БелАЗе передовых инновационных разработок. "Реализация совместных проектов позволит улучшить качественные характеристики выпускаемой продукции, в том числе уменьшив вибрацию, шум, энергопотребление и затраты на гарантийный ремонт, а также добиться снижения ее себестоимости и улучшения экономических и экологических показателей", - отметили в пресс-службе вуза.

БГТУ - один из крупных научных центров Беларуси. К значимым научным направлениям университета относятся исследования в области композиционных материалов и наноматериалов, высокоэффективных машин и инструментов. Специалисты БГТУ ведут современные фундаментальные и прикладные исследования в химической, нефтехимической, электронной и машиностроительной отраслях, в информационных системах и программировании, системах стандартизации, метрологии и сертификации и аэрокосмические исследования.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-