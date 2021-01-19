19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ обустроил детскую спортивную площадку в украинском Мелитополе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

"В развитие договоренностей, достигнутых во время поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Украине Игоря Сокола в Мелитополь в сентябре 2020 года, руководство ОАО "БЕЛАЗ" приняло решение обустроить силами белорусского предприятия на территории мелитопольской гимназии №1 детскую спортивную площадку", - рассказали в белорусском загранучреждении в Киеве.

Изготовленные на БЕЛАЗе тренажеры для детской спортплощадки были установлены на территории гимназии в январе.

В адрес посольства Беларуси в Украине поступило благодарственное письмо от управления образования Мелитопольского городского совета Запорожской области, в котором выражается признательность белорусской стороне и БЕЛАЗу за помощь в развитии городской инфраструктуры.-0-