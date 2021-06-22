22 июня, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Сегодня БЕЛАЗ открыл полигон для испытаний дизель-троллейвозов, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие такого полигона позволит предприятию провести качественные испытания дизель-троллейвозов и предложить потребителям комплексные решения по поставке инновационной техники со всей необходимой инфраструктурой под ключ. ​

Для испытаний дизель-троллейвозов на территории предприятия смонтирована контактная троллейная линия общей протяженностью более 400 м, установлены 33 опоры, а также тяговая подстанция мощностью 1,8 МВт. Контактная сеть смонтирована в том числе на протяжении самого сложного участка трассы - подъема.

В качестве карьерного самосвала для изготовления дизель-троллейвоза выбран флагман в семействе грузоподъемности 220 т - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75306.

/Будет дополнено/.-0-

Министр промышленности Петр Пархомчик

Фото Оксаны Манчук