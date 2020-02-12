"БЕЛДЖИ" официально представил новую модель кроссовера

12 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" официально представило новую модель кроссовера Geely Coolray (SX-11), передает корреспондент БЕЛТА.

На рынке автомобиль будет представлен в двух версиях. Цена Geely Coolray в комплектации Comfort составит Br40,9 тыс., Flagship - Br43,9 тыс. Старт продаж стартует сегодня.

Новый Geely - это молодежный кроссовер. Его агрессивный дизайн подчеркивают карбоновые зеркала и панорамная крыша. Автомобиль оснащен системой автопарковки, интеллектуальным ближним и дальним светом. Это переднеприводной кроссовер с 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход у такой машины 6,1 л на 100 км.

На "БЕЛДЖИ" работают более 1,3 тыс. человек. Средняя зарплата здесь составляет Br1237. В 2019 году объем промышленного производства на заводе превысил Br605 млн - это более 20,1 тыс. автомобилей. Из них реализовано 17,6 тыс. Большинство машин продано в России (10,7 тыс.), почти 7 тыс. - в Беларуси. Чистая прибыль "БЕЛДЖИ" за прошлый год составила Br27,3 млн.

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"БЕЛДЖИ" выпустил молодежный кроссовер Geely Coolray Автомобиль показали главе Администрации Президента Игорю Сергеенко перед его встречей с коллективом предприятия.

Фото Рамиля Насибулина