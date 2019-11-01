1 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" рассчитывает в 2020 году выйти на выпуск машин для служб такси. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора завода Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Свидерский признался, что очень бы хотел реализовать подобную программу. Автомобили-такси Geely уже есть, но массовым это явление пока не стало. "БЕЛДЖИ" провело испытания с Новогрудским заводом газовой аппаратуры. "Надеемся, что если совместим наш седан с газовой аппаратурой завода (а это будет лучше для экологии, позволит снизить эксплуатационные расходы), то в 2020 году нам удастся сделать более системную программу", - сказал первый замминистра.

Журналисты поинтересовались, удалось ли пересадить белорусских чиновников на Geely. Геннадий Свидерский на это ответил утвердительно. В качестве примера он привел министра промышленности, который сменил Audi на Geely Atlas.

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар).-0-