"БелЭкспо" и московский "Экспоцентр" подписали соглашение о сотрудничестве

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" и АО "Экспоцентр" (Москва) подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в области выставочно-конгрессной деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российской организации.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для организации участия белорусских и российских организаций в выставках и ярмарках, организуемых и проводимых "БелЭкспо" и "Экспоцентром" в Беларуси и России. Организации будут оказывать содействие друг другу в подготовке встреч, переговоров, презентаций и других мероприятий, подготовке кадров и повышении квалификации, реализации инициатив, связанных с рекламой выставочных программ и отдельных мероприятий.

Директор "БелЭкспо" Сергей Баран отметил, что соглашение дает возможность более активно участвовать в мероприятиях друг друга. "Мы будем использовать большой выставочный опыт "Экспоцентра", и это будет способствовать более широкому взаимодействию между нашими странами", - подчеркнул он.

Генеральный директор "Экспоцентра" Алексей Вялкин считает, что соглашение расширяет горизонты сотрудничества и формат работы обеих компаний. "Мы открыты к любому взаимодействию с нашими коллегами и будем рады поддержать их и методически, и информационно для того, чтобы большее количество белорусских компаний принимали участие в наших выставках", - сказал он.-0-