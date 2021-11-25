"БелЭмса" направила гуманитарный груз для беженцев

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ООО "БелЭмса" направило свою продукцию в качестве гуманитарного груза беженцам. К белорусско-польской границе доставят средства личной гигиены на сумму более Br20 тыс., рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия Осман Учар.

"Наша кампания всегда уделяет большое внимание социальной направленности: мы придерживаемся позиции социально ответственного ведения бизнеса, - отметил Осман Учар. - Постоянно оказываем помощь тем, кто в ней нуждается: детям-инвалидам, домам-интернатам, домам престарелых. Поэтому необходимость поддержать в сложившейся ситуации людей, которые не по своей воле попали в беду, не стала для нас неожиданностью. На границе люди нуждаются в элементарных бытовых вещах и средствах гигиены. Как раз наша продукция - в списке товаров первой необходимости".

Через Могилевскую областную организацию Белорусского общества Красного Креста "БелЭмса" передала на границу более 1 тыс. упаковок детских и взрослых подгузников и около 600 штук влажных салфеток. Этот груз стал первой партией гуманитарной помощи от предприятия. При необходимости к отправке будет сформирована еще одна.

"Сегодня бизнесу важно думать не только о получении прибыли, но и о своей ответственности, - подчеркнул Осман Учар. - В той же ситуации с беженцами ответ на вопрос, помочь или нет, лежит на поверхности: стоит хоть на минуту поставить себя на место этих людей. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, каждому из нас будет приятно, если совершенно посторонний человек проявит милосердие и позаботится о своем ближнем. Все мы люди и должны жить в мире, поддерживать друг друга".

По словам председателя областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрея Мартыновского, ситуация, которая сложилась на белорусско-польской границе с беженцами, нашла большой отклик в нашем обществе. "Эти люди нуждаются в помощи, продуктах питания, средствах гигиены, теплой одежде, - отметил он. - Мы приобретаем все необходимое за счет собственных средств, а также помощи партнеров, предприятий и организаций Могилева. После формируем гуманитарные грузы и отправляем их в Гродно к месту пребывания беженцев. С просьбой помочь мы обратились в том числе и к частному бизнесу. В числе тех, кто сразу откликнулся на призыв, было предприятие "БелЭмса".

Среди тех, кто поблагодарил коллектив предприятия за оказанную помощь, был заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Тенгиз Думбадзе. Во время встречи с руководством и работниками "БелЭмсы" он подчеркнул, что Беларусь всеми силами пытается помочь беженцам. "Несмотря на давление извне, наша страна пытается хоть как-то облегчить участь этих людей, - сказал он. - Мы стараемся сделать все для того, чтобы как можно быстрее разрешить эту проблему, но для этого нужно вести диалог. Мы открыты для такого диалога".

ООО "БелЭмса" зарегистрировано в СЭЗ "Могилев" в 2011 году. Здесь производят более 30 наименований продукции - детские и взрослые подгузники, влажные салфетки, в том числе с антибактериальным эффектом, влажную туалетную бумагу. -0-