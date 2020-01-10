Белгидромет: 2019 год в Беларуси был аномально теплым

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2019 год в Беларуси был аномально теплым. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

Замначальника Белгидромета отметила, что на территории Беларуси потепление климата наступило в 1989 году. Тогда средняя температура в январе составила плюс 0,3 градуса. "2019 год был аномально теплым. Среднегодовая температура составила плюс 8,8 градуса при норме плюс 6,7. На протяжении всего года (за исключением января и июля) наблюдалась положительная аномалия среднемесячных температур", - сказала Светлана Кузьмич.

Например, средняя температура января составила минус 5,1 градуса, что ниже климатической нормы на 0,7 градуса. Средняя температура за весну - плюс 8,8 градуса, что выше климатической нормы на 1,9 градуса. Летний сезон был теплее обычного на 1,2 градуса, средняя температура составила плюс 18,6 градуса. Осенью температура воздуха составляла в среднем 8,8 градуса. Такая теплая осень на территории страны, по данным синоптиков, была второй раз за последние 75 лет.

Завершился год теплым декабрем. Температура воздуха составила плюс 1,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. По данным Белгидромета, декабрь 2019 года занял второе место после декабря 2006 года, когда температура составила плюс 2,6 градуса.-0-

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