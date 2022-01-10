Белгидромет: 2021 год вошел в топ-20 самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший 2021 год вошел в топ-20 самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Средняя температура воздуха за прошедший год составила плюс 7,3, что выше климатической нормы на 0,6 градуса. 2021 год не был таким аномально теплым, как 2019 и 2020 годы, которые стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, но вошел в двадцатку самых теплых лет, заняв 18 место. В среднем по стране выпало 714 мм осадков, или 111% нормы. Наибольшее количество осадков отмечено в августе (180% нормы). Недобор осадков отмечался в марте, апреле, июне, июле, октябре и декабре, а самым сухим месяцем года стал октябрь (29% нормы)", - рассказала Наталья Клевец.

Температура воздуха в Беларуси зимой 2020/2021 годов была близка к климатической норме и составила минус 3,8. В январе среднемесячная температура составила минус 4,1 и была близка к норме. Февраль выдался холодным - в среднем минус 6,5, что ниже климатической нормы на 2,2 градуса. В последний раз так холодно в феврале было в 2012 году. Температурный максимум в том зимнем сезоне зафиксирован 25 февраля в Бресте (плюс 15), минимум - 19 февраля в Брагине (минус 29,4).

Весна прошедшего года была немного холоднее обычного. Средняя температура воздуха за весну 2021 года составила в среднем по стране плюс 6,6. Температурный режим на протяжении сезона был неоднородным: в марте показатели были выше нормы, апрель и май были холодными. Минимальное значение температуры воздуха за весну зарегистрировано 6 марта на станции Езерище (минус 17,9), максимальное (плюс 28,2) - на станции Костюковичи 17 мая.

Лето 2021 года было одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, уступив только лету 2010 года. Средняя по стране температура воздуха за летний сезон 2021 года составила плюс 20, что на 2,6 градуса выше климатической нормы. Температурный режим сезона был неоднородным. Очень теплыми были первые два месяца, август был близким к норме. Максимальная температура воздуха летнего сезона (плюс 37,1) зарегистрирована 23 июня на станции Октябрь, минимальная (плюс 1) - 1 июня на станции Минск и 25 августа на станции Езерище.

Осенний сезон был немного теплее обычного. Средняя по Беларуси температура воздуха за осенний сезон 2021 года составила плюс 7,1, что выше климатической нормы на 0,5 градуса. Сентябрь холоднее обычного, октябрь и ноябрь - теплее. Минимальное значение температуры (минус 12,6) за осенний сезон отмечено на станции Бобруйск 23 ноября, максимальная - на станции Ганцевичи 11 сентября (плюс 26,6).

Средняя по Беларуси температура воздуха за декабрь 2021 года составила минус 3,5, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса. Декабрь 2021 года характеризовался тем, что впервые за 9 лет средняя температура воздуха за месяц была ниже нормы, до этого последовательные 8 лет, с 2013 по 2020 год, отмечались положительные отклонения.-0-