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16 сентября 2021, 18:19

Белгидромет: дожди в ближайшее время осложнят уборку кукурузы

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди в ближайшее время осложнят уборку кукурузы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время из-за ожидаемых дождей условия для созревания и просыхания зерна кукурузы, а также проведения уборочных работ ухудшатся", - рассказали в Белгидромете.

В текущем году из-за пониженного температурного режима сев кукурузы начался позже, появление всходов затянулось. В дальнейшем хорошая теплообеспеченность способствовала нарастанию вегетативной массы кукурузы. Достаточное количество почвенной влаги сохранялось на большинстве площадей западной части страны, влагозапасы по востоку уменьшились до удовлетворительных, а местами и низких значений.

По последним данным наблюдений, на неубранных полях у кукурузы наступила полная спелость зерна, в северной части страны - в основном восковая спелость, на поздних посевах еще продолжается налив зерна.-0-

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