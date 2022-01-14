Белгидромет: красный уровень опасности из-за ветра объявляется крайне редко

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красный уровень опасности из-за ветра объявляется крайне редко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра. На большей части территории страны ветер ожидается порывами до 25-27 м/с. По данным синоптиков, в настоящее время порывы ветра по Беларуси достигают 26 м/с, в Минске - 22 м/с.

"Красный уровень опасности подразумевает, что погода представляет реальную угрозу для населения и экономики. Его объявляют нечасто. Чаще всего это происходит в летний сезон из-за экстремальной жары. В частности, в последний раз красный уровень опасности объявляли прошедшим летом, когда температура воздуха в дневные часы превышала плюс 35 градусов. В декабре 2020 года его объявляли из-за гололеда. В связи с сильным ветром красный уровень опасности объявляют крайне редко, в последние годы такого не было", - сказали в Белгидромете.

Сегодня белорусам рекомендуют не стоять вблизи шатких конструкций, не ставить автомобили вблизи деревьев и по возможности оставаться дома. В ближайшие дни в Беларуси сохранится ветреная погода.-0-

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Фото Рамиля Насибулина