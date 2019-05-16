Белгидромет намерен повысить точность прогнозов через развитие кадрового и технического потенциала

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет намерен повысить точность прогнозов погоды за счет развития кадрового, технического, программного потенциала. Об этом заявил сегодня журналистам во время 69-го заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси Роман Лабазнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о путях повышения точности прогнозов погоды, Роман Лабазнов прежде всего назвал подготовку высококвалифицированных кадров. Второй важный аспект - математическое моделирование прогноза погоды. "Увеличение заблаговременности прогнозирования погоды так называемым ручным способом невозможно. Высокопроизводительные компьютеры это умеют. Мы также на этом пути", - пояснил он. Суперкомпьютер в Белгидромете позволяет просчитать с применением математической модели прогнозы на трое суток. Этот потенциал Белгидромет стремится развивать, в том числе с использованием более мощного компьютера, которым располагает Росгидромет. Взаимодействуют белорусские специалисты и с Европейским центром среднесрочных прогнозов, у которого одни из лучших вычислительных возможностей. Все это в совокупности позволит повысить точность прогнозов погоды, убежден Роман Лабазнов.

Также он анонсировал, что в этом году Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в плане научной деятельности предусмотрена работа по пересмотру методики и оценки оправданности прогнозов погоды.

Говоря о реализации программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы, Роман Лабазнов подчеркнул, что Белгидромет совместно с Росгидрометом сконцентрированы на продолжении и укреплении действующих проектов. "Направлений достаточно много. Прежде всего это повышение качества и оправданности прогнозов погоды, мониторинг окружающей среды, дистанционное зондирование Земли, климатическое обслуживание", - отметил он. Также среди приоритетных направлений - институциональное регулирование, унификация законодательств двух стран. Кроме того, реализуются проекты вне программы, направленные, например, на развитие совместных научных исследований.

В двухдневной повестке заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, которая проходит 16-17 мая в Гомеле, - 16 вопросов. Кроме того, на научно-практическом семинаре обсуждают изменение климата в XXI веке.-0-