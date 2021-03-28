Белгидромет опроверг заявление Литвы об отключении станций мониторинга радиации

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет) опроверг заявление руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса об отключении станций радиационного контроля по всей республике 7 марта, подчеркивая, что радиационная обстановка в районе БелАЭС оставалась в норме. Такая информация размещена на сайте Белгидромета, сообщает БЕЛТА.

"7 марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в Центр реагирования Белгидромета не было", - говорится в сообщении.

При этом каждые 10 минут данные мощности дозы гамма-излучения от дозиметрических датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано. "Уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ находились в интервале 0,05 - 0,11 мкЗв/ч, такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта 2021 года и ранее", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что Белгидромет передает данные АСКРО в режиме онлайн только заинтересованным государственным органам Беларуси, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, в связи с чем литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что "в середине дня 7 марта станции были отключены от сети".

В настоящее время проводятся консультации с техническими экспертами международной системы обмена радиологическими данными EURDEP по вопросу подписания Беларусью административного соглашения о присоединении к платформе EURDEP и расширении информационного обмена путем передачи данных АСКРО.

Ранее Юлиус Жилюкас в эфире литовского телеканала LRT TV заявил, что 7 марта по всей Беларуси на время отключились станции радиационного контроля.-0-