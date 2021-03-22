22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует модернизировать сеть гидрологических наблюдений, сообщила сегодня журналистам первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с отраслевой программой на следующую пятилетку мы приступим к модернизации гидрологической отрасли. Гидрология, как и метеорология, очень важна в условиях меняющегося климата", - сказала Светлана Кузьмич.

В планах автоматизация гидрологических постов и расширение их сети. "Это позволит нам внедрять новые численные модели по гидрологическому прогнозированию", - отметила первый заместитель начальника Белгидромета.

Как сообщалось, Белгидромет в 2018-2020 годах выполнял план мероприятий по повышению качества прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу. За период модернизации была расширена сеть метеонаблюдений: теперь она включает 67 станций с уровнем автоматизации 100%. Также в стране теперь действует пять современных доплеровских радиолокаторов. Благодаря принятым мерам оправдываемость прогнозов выросла до 95-98%.-0-