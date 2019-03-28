28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует в 2019 году установить восемь автоматических метеостанций, в том числе в Новогрудке, Орше, Дрогичине, Лельчицах и других населенных пунктах, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.
"Во исполнение поручений Президента по повышению качества прогнозов в 2019 году продолжится работа по модернизации и замене телекоммуникационных систем, технических средств и программного обеспечения, модернизации локально-вычислительной сети Белгидромета. Планируется техническое переоснащение сети приземных наблюдений - установка автоматизированных (автоматических) метеорологических систем в населенных пунктах Лынтупы, Новогрудок, Высокое, Орша, Житковичи, Шарковщина, Дрогичин, Лельчицы", - сказал Роман Лабазнов.
Также в планах на 2019 год - строительство и установка доплеровского метеорологического радиолокатора в районе Гродно. Сейчас у Белгидромета четыре радиолокатора: в Минске, Гомеле, Витебске и Бресте. Брестский в будущем планируется заменить.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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