Белгидромет: погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Кратковременные дожди не оказывают существенного влияния на агрометеорологическую обстановку. Погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы", - сказали в Белгидромете.

По последним данным, на большинстве наблюдаемых полей у озимых зерновых культур отмечаются третий лист и всходы, идет образование узловых корней. Кущение началось на участках, засеянных в основном до 10 сентября, в южных областях - до середины сентября. На поздних октябрьских посевах у озимых идет прорастание зерна.

"В ближайшее время вегетация озимых культур продолжится. Условия для проведения уборочных работ будут складываться удовлетворительно", - прогнозируют агрометеорологи.-0-