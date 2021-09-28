Белгидромет: погода позволяет ускорить сев озимых

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода позволяет ускорить сев озимых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В последние дни агрометеорологические условия для полевых сельскохозяйственных работ улучшились. На большей части страны верхний 10-сантиметровый слой почвы умеренно увлажнен, что позволяет увеличить темпы сева озимых зерновых культур и зяблевой обработки почвы. На просохших участках улучшились условия для заготовки картофеля, корнеплодов, уборки кукурузы и поздних овощей", - рассказали в Белгидромете.
В северо-восточной части страны агрометеорологическая обстановка остается довольно сложной. Здесь во многих районах сохраняется сильное увлажнение верхнего слоя почвы. Уборочные работы и сев озимых на таких площадях по-прежнему затруднены.
По прогнозам агрометеорологов, до конца недели погода будет в основном способствовать просыханию почвы и проведению полевых работ. В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию.-0-