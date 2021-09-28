Белгидромет: погода позволяет ускорить сев озимых

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода позволяет ускорить сев озимых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последние дни агрометеорологические условия для полевых сельскохозяйственных работ улучшились. На большей части страны верхний 10-сантиметровый слой почвы умеренно увлажнен, что позволяет увеличить темпы сева озимых зерновых культур и зяблевой обработки почвы. На просохших участках улучшились условия для заготовки картофеля, корнеплодов, уборки кукурузы и поздних овощей", - рассказали в Белгидромете.

В северо-восточной части страны агрометеорологическая обстановка остается довольно сложной. Здесь во многих районах сохраняется сильное увлажнение верхнего слоя почвы. Уборочные работы и сев озимых на таких площадях по-прежнему затруднены.

По прогнозам агрометеорологов, до конца недели погода будет в основном способствовать просыханию почвы и проведению полевых работ. В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию.-0-

Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 54,1% запланированных площадей Сев проведен на 787,4 тыс. га при плане в 1 млн 456,1 тыс. га. Более половины площадей засеяны в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, почти половина - в Гомельской (44,6%).