Белгидромет: погодные условия будут способствовать дальнейшему развитию озимых культур

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия будут способствовать дальнейшему развитию озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время умеренный температурный режим и на большей части территории республики достаточная влагообеспеченность будут способствовать дальнейшему развитию озимых культур. Для проведения агротехнических мероприятий по уходу за озимыми культурами и подъема зяби агрометеорологические условия будут складываться удовлетворительно. Кратковременные дожди не создадут серьезных помех для уборочных работ", - сказали в Белгидромете.

На большинстве полей, засеянных до середины сентября, отмечена фаза "третий лист" и началось кущение. На посевах, произведенных в более поздние сроки, наблюдаются всходы, местами идет прорастание зерна. У озимого рапса продолжается формирование листовой розетки.-0-