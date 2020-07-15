Белгидромет рассказал, как погода в этом году повлияла на состояние сельхозкультур

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич рассказала сегодня на пресс-конференции, как погода в 2020 году повлияла на состояние сельскохозяйственных культур в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Погода в первом полугодии обусловила неоднозначные агрометеорологические условия на территории Беларуси. Озимые культуры успешно перенесли в общем-то бесснежную зиму, их вегетация началась на месяц раньше средних многолетних сроков. Значительно раньше начался и массовый сев ранних яровых культур. Затем условия изменились. Хотя температура в марте была выше климатической нормы, в целом весна была холодной. Низкие ночные температуры (в отдельные ночи - минус 8-11 градусов) стали причиной повреждений рапса, на некоторых полях - даже гибели", - сказала Светлана Кузьмич.

Апрель был очень сухим: выпало лишь около трети месячной нормы осадков. "Даже обильные дожди в мае не смогли пополнить запасы влаги. В некоторых районах Гомельской области фиксировали гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи", - отметила замначальника Белгидромета.

В первый месяц лета агрометеорологическая обстановка на территории страны заметно улучшилась. Обильные дожди в июне и первой половине июля значительно увеличили содержание влаги в почве и на основных массивах восстановили хорошую влагообеспеченность посевов. Достаток тепла и влаги способствовал формированию урожая зерновых, отрастанию трав после укоса и начавшемуся росту корнеплодов. Однако частые осадки затрудняли уборку сена и защитные мероприятия по уходу за посевами. Сильные дожди с градом становились причиной полегания зерновых, льна и рапса.

По последним данным наблюдений, по югу, а местами и в центральном регионе страны, у озимых зерновых и ярового ячменя наблюдается восковая спелость, в некоторых районах уже регистрируют полную спелость. "Зерновые культуры для уборки в этом году созреют несколько позже, нежели в 2019-м. Однако наши специалисты полагают, что урожай зерновых будет существенней прошлогоднего. Согласно результатам последних обследований посевов льна, высота стебля в этом году выше, чем в 2019-м. Правда, из-за холодной весны пока отстает в развитии кукуруза", - проинформировала Светлана Кузьмич.-0-