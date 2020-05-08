Белгидромет рассказал о причинах и последствиях изменения климата

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Коновальчик рассказал сегодня на пресс-конференции о причинах и последствиях изменения климата, передает корреспондент БЕЛТА.

История инструментальных метеорологических наблюдений на территории Беларуси ведет отсчет с 1881 года. На протяжении практически ста лет отмечались естественные колебания климатических параметров, а с конца 1980-х годов начали интенсивно проявляться современные процессы изменения климата. Рост температуры воздуха отмечается практически во все сезоны года. "Каждое последующее десятилетие, начиная с 1980 года, было теплее, чем предыдущие. 2019 год в мире был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а в Беларуси - вообще самым теплым. Среднегодовая температура в нашей стране составила плюс 8,8 градуса, что на 2 градуса выше нормы. Причинами роста температуры являются выбросы парниковых газов, по большей части в результате сжигания топлива", - сказал Александр Коновальчик.

Количество осадков в Беларуси изменяется не так интенсивно, как температура воздуха, к тому же нет однозначного движения в сторону уменьшения или увеличения. Засушливые периоды более характерны для юга страны - Брестской и Гомельской областей.

По мнению начальника Белгидромета, изменение климата, продолжающееся последние 30 лет, принесло больше негативных последствий, нежели позитивных. "Такие изменения негативно влияют на здоровье человека. Длительное отсутствие дождей в теплый период года приводит к пожарам, а значит, и к уничтожению лесных экосистем, загрязнению воздуха. Увеличение повторяемости засух становится причиной снижения урожайности сельхозкультур", - отметил он и подчеркнул значимость мер по предотвращению изменения климата и смягчению его последствий.-0-

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