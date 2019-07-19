Белгидромет рассказал об экологической обстановке в I полугодии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Богодяж сегодня на пресс-конференции рассказала об экологической обстановке в Беларуси в первом полугодии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 19 крупных городах и промышленных центрах Беларуси. По данным наблюдений можно сказать, что в этом году в целом отмечалась довольно стабильная обстановка с хорошим стоянием воздуха. Вместе с тем в отдельных районах городов, таких как Минск, Жлобин, Гомель, Полоцк, Новополоцк, Могилев, отмечались превышения в некоторые периоды. Основные вещества, по которым есть антропогенная нагрузка на атмосферный воздух - это оксид азота, диоксид углерода, диоксид серы, твердые частицы. Превышения были незначительны - не более 1,7 ПДК (предельно допустимой концентрации. - Прим. БЕЛТА) по оксиду азота, 1,2-1,3 ПДК - по диоксиду азота. Что касается твердых частиц, основные превышения по ним были зафиксированы в сухой период, особенно в апреле. В июне был отмечен рост формальдегида, что связано с природными факторами", - сказала Елена Богодяж.

Наблюдения за состоянием поверхностных вод в первом полугодии проводились в 225 пунктах наблюдений на реках и основных озерах. Они касаются гидрохимических и гидробиологических показателей. Периодичность составляет от раза в месяц до раза в квартал по гидрохимии, раз в год - по гидробиологии. "Основная антропогенная нагрузка на водные объекты у нас по биогенным и органическим веществам. Это наиболее характерно для бассейнов рек Днепр, Западный Буг, Припять. В первом полугодии антропогенной нагрузке были подвержены в основном реки Свислочь ниже Минска, Уша ниже Молодечно, Плиса в районе Жодино, Мухавец, Ясельда ниже Березы и другие, как правило, в результате сброса сточных вод. Кроме того, для ряда рек и озер был зафиксирован дефицит кислорода. В целом показатели гидрохимических наблюдений находятся на уровне средних многолетних значений. Аномалий не отмечено", - проинформировала представитель Белгидромета.-0-