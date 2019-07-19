Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 июля 2019, Пт
+22°C
Малооблачно EUR 2.28
USD 2.0255
RUB 3.215
Главное
Во время переговоров Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
Президент
Кочанова: реконструкцию объектов Жировичского монастыря необходимо завершить в I квартале 2020 года
Регионы
Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку согласовать дорожную карту по экономике в сентябре
Экономика
Утверждена новая редакция Положения о Госинспекции охраны животного и растительного мира
Президент
"Полоцктранснефть Дружба" планирует полностью очистить ветку Унеча-Полоцк 2 от грязной нефти к 25 июля
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Нацпарку "Припятский" выделят Br345 тыс. для вырубки поврежденных сосен
15:54 Общество
Милиция разыскивает 16-летнюю минчанку
15:45 Происшествия
Пенсионерка-велосипедистка погибла в аварии в Светлогорском районе
15:44 Происшествия
Литовская сторона предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы 20 июля
15:40 Регионы
Белгидромет рассказал об экологической обстановке в I полугодии
15:31 Общество
Ключи от квартир в таунхаусе получили десять многодетных семей Минского района
15:27 Регионы
"Полоцктранснефть Дружба" планирует полностью очистить ветку Унеча-Полоцк 2 от грязной нефти к 25 июля
15:14 Экономика
НОК Беларуси выпустит линейку оригинальных часов Team BY
15:12 Общество
В Брестской области к концу года завершат строительство 18 молочно-товарных ферм
15:09 Регионы
Трое жителей Берестовицкого района наловили раков на Br10 тыс.
15:07 Происшествия
МАЗ намерен бороться с недобросовестной конкуренцией и лжедилерами в России
15:06 Экономика
Более тысячи спортсменов из 13 стран примут участие в турнире по триатлону Ironman в Минске
14:56 Спорт
Беларусь модернизирует системы радиационного контроля в зонах Чернобыльской, Ровенской и Игналинской АЭС
14:55 Общество
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
14:53 В мире
Житель Лидского района украл награды участника войны
14:35 Происшествия
С начала действия указа о развитии торговли и общепита на селе открылось более 300 торговых объектов
14:34 Экономика
Как будет ходить общественный транспорт Минска 20 июля во время парада МЧС
14:29 Регионы
Минчанин погиб под колесами поезда
14:13 Происшествия
Марзалюк: в Союзном государстве важно соблюдение сторонами взятых на себя обязательств
14:02 Политика
Белорусская таможня в I полугодии пополнила бюджет на Br4,3 млрд
13:54 Экономика
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белгидромет рассказал об экологической обстановке в I полугодии

Общество 19.07.2019 | 15:31
Фото из архива
Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Богодяж сегодня на пресс-конференции рассказала об экологической обстановке в Беларуси в первом полугодии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 19 крупных городах и промышленных центрах Беларуси. По данным наблюдений можно сказать, что в этом году в целом отмечалась довольно стабильная обстановка с хорошим стоянием воздуха. Вместе с тем в отдельных районах городов, таких как Минск, Жлобин, Гомель, Полоцк, Новополоцк, Могилев, отмечались превышения в некоторые периоды. Основные вещества, по которым есть антропогенная нагрузка на атмосферный воздух - это оксид азота, диоксид углерода, диоксид серы, твердые частицы. Превышения были незначительны - не более 1,7 ПДК (предельно допустимой концентрации. - Прим. БЕЛТА) по оксиду азота, 1,2-1,3 ПДК - по диоксиду азота. Что касается твердых частиц, основные превышения по ним были зафиксированы в сухой период, особенно в апреле. В июне был отмечен рост формальдегида, что связано с природными факторами", - сказала Елена Богодяж.

Наблюдения за состоянием поверхностных вод в первом полугодии проводились в 225 пунктах наблюдений на реках и основных озерах. Они касаются гидрохимических и гидробиологических показателей. Периодичность составляет от раза в месяц до раза в квартал по гидрохимии, раз в год - по гидробиологии. "Основная антропогенная нагрузка на водные объекты у нас по биогенным и органическим веществам. Это наиболее характерно для бассейнов рек Днепр, Западный Буг, Припять. В первом полугодии антропогенной нагрузке были подвержены в основном реки Свислочь ниже Минска, Уша ниже Молодечно, Плиса в районе Жодино, Мухавец, Ясельда ниже Березы и другие, как правило, в результате сброса сточных вод. Кроме того, для ряда рек и озер был зафиксирован дефицит кислорода. В целом показатели гидрохимических наблюдений находятся на уровне средних многолетних значений. Аномалий не отмечено", - проинформировала представитель Белгидромета.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, экология
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.28 BYN 2.272 BYN 2.279 BYN
USD
2.0255 BYN 2.021 BYN 2.026 BYN
RUB
3.215 BYN 3.203 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко на форуме в Санкт-Петербурге говорил о сотрудничестве, общей истории, молодежи и интеграции
Все видео

Фотоновости

Более 200 ребят прибыли в оздоровительный лагерь "Сожский берег"
Все фото

Инфографика

Рекомендации для планирующих поездки в Израиль В последнее время отмечается увеличение количества белорусских граждан, которым по различным причинам отказывается во въезде в Израиль.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко на форуме в Санкт-Петербурге говорил о сотрудничестве, общей истории, молодежи и интеграции
Утверждена новая редакция Положения о Госинспекции охраны животного и растительного мира
Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с жертвами пожара в Киото
Политика
Андрей Дапкюнас. Фото из архива Беларусь будет настойчиво продвигать инициативу "Хельсинки-2" - Дапкюнас
Марзалюк: в Союзном государстве важно соблюдение сторонами взятых на себя обязательств
Руководители консульских служб МИД стран СНГ соберутся 19 июля в Душанбе
Экономика
Фото из архива ТАСС Правительство Беларуси утвердило порядок взаимодействия госорганов при импорте нефтепродуктов из РФ
"Полоцктранснефть Дружба" планирует полностью очистить ветку Унеча-Полоцк 2 от грязной нефти к 25 июля
МАЗ намерен бороться с недобросовестной конкуренцией и лжедилерами в России
Происшествия
Фото из архива Молодоженам подарили фальшивые $100
Милиция разыскивает 16-летнюю минчанку
Пенсионерка-велосипедистка погибла в аварии в Светлогорском районе
Регионы
Фото из архива В Гродненской области в I полугодии количество самозанятых возросло на 30%
Афиша выходного дня: открытие сезона "Классика у ратуши", День пожарной службы и "Наш Грюнвальд" в Дудутках
Литовская сторона предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы 20 июля
Спорт
Во время матча "Хибернианс" - "Шахтер". Фото ФК "Шахтер" Солигорский "Шахтер" вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы, "Витебск" расстался с еврокубками
Более тысячи спортсменов из 13 стран примут участие в турнире по триатлону Ironman в Минске
Ирина Шиманович пробилась в 1/2 финала турнира в Нур-Султане
Технологии
Фото из архива Минчане могут заказать электронные жировки онлайн
Развитие LTE-скоростей в Беларуси: МТС на 65 % увеличил количество базовых 4G-станций диапазона 2600 МГц
Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС
Культура
Камерный зал Большого театра Беларуси откроет сезон шедеврами мировой оперы
Умер народный артист Беларуси Августин Милованов
Выставка в Национальной библиотеке знакомит с деятельностью белорусского лингвиста Михаила Булахова
В мире
Фото из архива В Мексике экскурсионный автобус врезался в дерево - 15 человек погибли
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
В Великобритании во время уличных гонок пострадали 17 человек
Калейдоскоп
Леди Гага. Фото из Instagram Instagram Леди Гаги превратился в русский чат
"Лучший стрелок 2": вышел трейлер продолжения фильма с Томом Крузом
Бразильский школьник нашел останки гигантского крокодила
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия