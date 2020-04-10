10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет разрабатывает рекомендации по адаптации отраслей экономики к изменению климата, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич.

"И мы, и специализированные институты НАН готовим рекомендации для сельского хозяйства. Например, необходимы новые влагозадерживающие агротехнические мероприятия. Обычно уже в апреле в Беларуси начинаются засухи, а для хорошего урожая влагу в почве необходимо сохранять. Пересматривается и структура посевных площадей. Не секрет, что на юге теперь высаживаются другие культуры: есть и спаржа, и кукуруза, и горошек, и прочие", - сказала Светлана Кузьмич. Изменились и сроки сева, особенно на юге страны. В этом году Брестская и Гомельская области уже завершили сев ранних яровых, в том время как в Витебской засеяно еще только более 20% площадей.

Реализуется программа Союзного государства по гидрометеорологии, которая предусматривает выработку рекомендаций по адаптации отраслей экономики к изменению климата. "Мы изучили энергетическую и строительную отрасли, подготовили рекомендации и направили в соответствующие ведомства", - отметила заместитель начальника Белгидромета.

Собраны массивы данных для климатических справочников приграничных областей - Витебской, Могилевской и Гомельской, а также справочников по отраслям экономики. "Конечно, у каждой отрасли есть свой набор параметров, которые определяют, насколько она уязвима. Например, для сельского хозяйства такими параметрами являются переход температуры через отметку в ноль градусов, а также периоды без дождей и морозов. Для энергетики важны гололед и изморозь, которые влияют на линии электропередачи, и ветер. Кстати, самой уязвимой из трех по всем расчетам оказалась Гомельская область", - обратила внимание Светлана Кузьмич.

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