Белгидромет рекомендует ускорить уборку поздних культур из-за похолодания

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужно ускорить завершение уборки поздних сельскохозяйственных культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В связи с ожидаемой холодной погодой хозяйствам необходимо ускорить завершение уборки поздних сельскохозяйственных культур", - рекомендуют агрометеорологи.

По информации Белгидромета, необычно теплая погода, преобладавшая в октябре, продлила период осенней вегетации озимых культур.

Состояние озимых культур на наблюдаемых полях преобладает хорошее. В связи с похолоданием в ближайшее время активная вегетация озимых культур закончится. У растений будут проходить процессы закаливания.

На большей территории Беларуси верхний слой почвы находится в хорошо увлажненном состоянии. Только местами в южной части республики из-за дефицита осадков верхний слой почвы слабо увлажнен, что в последние дни несколько ухудшало качество зяблевой обработки почвы.-0-