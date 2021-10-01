Белгидромет: умеренно теплая погода и достаток влаги поспособствуют развитию озимых

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренно теплая погода и достаточное количество влаги поспособствуют развитию озимых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Состояние посевов озимых культур на большинстве наблюдаемых полей хорошее. В ближайшее время агрометеорологические условия для проведения полевых сельскохозяйственных работ должны улучшиться. Сохранение умеренно теплой погоды на фоне достаточной влагообеспеченности будет способствовать дальнейшему развитию озимых посевов", - рассказали в Белгидромете.

По последним данным, на большинстве площадей развитие озимых зерновых культур и озимого рапса проходит при хорошей влагообеспеченности. Во многих районах по северу страны запасы влаги в пахотном горизонте повышенные. На основных массивах у озимых зерновых культур наблюдаются всходы и третий лист. На более поздних посевах идет прорастание зерна.-0-