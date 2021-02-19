19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет в 2020 году ввел в эксплуатацию 10 автоматических метеостанций и 2 радиолокатора, сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершена реализация плана мероприятий по повышению качества прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу на 2018-2020 годы. Проведен комплекс мер по технической модернизации и совершенствованию деятельности Белгидромета, большое внимание уделено подготовке специалистов. В 2020 году введено в эксплуатацию 10 автоматических метеостанций. Сеть приземных метеорологических наблюдений на сегодня представлена 67 станциями с уровнем автоматизации 100%", - сказал Болеслав Пирштук.

Также в прошлом году введено в эксплуатацию 2 доплеровских метеорологических радиолокатора (в аэропортах Гродно и Бреста). "Действующая сеть радиолокационных наблюдений включает 5 современных доплеровских радиолокаторов, что позволило создать в Беларуси единое поле радиолокационных наблюдений", - отметил первый замминистра.

Кроме того, Белгидромет принял участие в реконструкции аэродрома Орша. Там открыта и функционирует новая авиационная метеорологическая станция.

Оправдываемость суточных прогнозов погоды по областям в 2020 году в среднем составила 98,2%, суточных по областным центрам - 95,7%, на двое суток - 98,2%, на трое суток - 97,3%, штормовых предупреждений об опасных явлениях - 100%.-0-